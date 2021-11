14.900 Flüchtlinge im Burgenland aufgegriffen

Jeden Tag sind das Bundesheer und die Polizei im Dauereinsatz, um Flüchtlinge zu betreuen, registrieren oder in die Erstaufnahmestellen zu bringen. Im Bezirk Oberpullendorf wurden am Freitag 147 Migranten aufgegriffen. Allein in Nikitsch kamen am Samstag 26 dazu, fünf Somalier waren es Sonntag unter anderem in Rechnitz.