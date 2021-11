Containerkonzept „KastlGreissler“als Nahversorger

Schöggl eröffnete 2020 in Zurndorf den ersten KastlGreissler im Burgenland. Davor gab es das Konzept des Selbstbedienungscontainers nur in Niederösterreich und Kärnten. Mittlerweile gibt es weitere vier Standorte im Burgenland, nämlich in Landsee, Kobersdorf, Kaisersdorf und Tschurndorf. Am 19. November wird ein weiterer KastlGreissler in Karl eröffnen, am 8. Dezember sperrt Schöggl ihren zweiten Container in Potzneusiedl auf.