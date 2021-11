„Viele wollen beim Rad einfach etwas Besonderes“

Wer in der vergangenen Woche die „My-Esel“-Produktion in Traun besuchen wollte, fand sich auf einer Baustelle wieder. Ein Zwischenstockwerk wurde in das Gebäude eingezogen. Dafür waren die Arbeitstische kurzerhand zu Abstellflächen verwandelt, andere Geräte waren einfach zur Seite geräumt worden. „Wir haben mittlerweile Material in Containern und in der Garage des Nachbarn, damit muss Schluss sein - wir brauchen mehr Platz“, sagte Mitgründer Heinz Mayrhofer, der wie die anderen Team-Kollegen beim Ausbau mit anpackte.