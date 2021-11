Nach Reisewarnung wird Kritik an Maßnahmen laut

Gewerkschaft befürchtet Abwanderung von Arbeitskräften

Auch die NEOS prangerten an, dass Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) keine effizienten Wirtschaftshilfen für künftige Schließungen vorbereitet habe. Auch sonst seien keine auf den Tourismus zielende Maßnahmen geplant. Die Reisewarnung an deutsche Touristen „geht ganz klar auf die Kappe der Bundesregierung", meinte NEOS-Tourismussprecherin Julia Seidl. Die Gewerkschaft vida rechnet mit Entlassungen in Gastronomie und Hotellerie, eine Abwanderungswelle von Arbeitskräften sei zu befürchten. Berend Tusch vom vida-Tourismus-Fachbereich forderte daher einmal mehr Fixkostenzuschüsse für Beschäftigte, damit die Branche diese halten könne.