Lage in Deutschland „sehr besorgniserregend“

Bei der Corona-Lage in Deutschland ist weiterhin keinerlei Entspannung in Sicht. Zwar liegen die Infektionszahlen noch immer deutlich unter jenen in Österreich, das Robert-Koch-Institut (RKI) spricht aber dennoch von einer „sehr besorgniserregenden“ Situation. Besonders all jene Menschen, die sich noch nicht gegen das Virus impfen haben lassen, hätten nun ein sehr hohes Risiko, sich anzustecken.