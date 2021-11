Deutsche Reisewarnung: Platter nicht überrascht

Die Verantwortung dafür machte Gerber klar beim Gesundheitsministerium und Minister Wolfgang Mückstein (Grüne) aus, der es offenbar nicht geschafft habe, über diesen Punkt mit Deutschland zu verhandeln. „Ich erwarte mir jetzt Gespräche auf höchster diplomatischer Ebene, um eine Lösung zu finden“, forderte er. Offensichtlich wisse man beim Gesundheitsministerium in Wien nicht, welchen Stellenwert der Tourismus für Tirol habe, so der Landtagsabgeordnete. Er verstehe nicht, warum es da mit Deutschland „keinen Austausch gibt“. „Wir müssen da jetzt deutlicher und lauter werden“, kündigte Gerber an.