Cyber-Security: Österreich sucht Nähe zu Israel

IT-Security und Cyber-Spionage sind in Israel Milliarden-Business

IT ist in Israel generell ein großes Thema, die Cyber-Industrie in dem Land ist ein milliardenschwerer Wirtschaftszweig. Es gibt sieben Unicorns, das sind Unternehmen, die einen Marktwert von mehr als einer Milliarde Euro haben. Zuletzt geriet mit dem Spyware-Entwickler NSO Group, dessen Software zur Überwachung von Politikern, Forschern und Journalisten eingesetzt wurde, aber auch ein großer Vertreter der israelischen IT-Wirtschaft in die Kritik.