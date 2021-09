„Straftat“: Brüssel verurteilt Pegasus-Angriffe

Die EU-Kommission hat die jüngst bekannt gewordenen Spähangriffe auf Bürger und Politiker mit der Spionagesoftware Pegasus des israelischen Unternehmens NSO scharf verurteilt. „Das ist eine Straftat in der gesamten Europäischen Union“, sagte EU-Justizkommissar Didier Reynders am Mittwoch im EU-Parlament in Straßburg.