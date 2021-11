Rabattschlacht „Singles Day“ verliert an Glanz

Kurz vor dem Ende des mittlerweile elftägigen Verkaufsevents teilte Alibaba lediglich mit, dass fast 400 Marken, darunter Apple und L‘Oreal, je mehr als 15 Millionen Dollar an Umsätzen gemacht hätten. Der Singles Day - angelehnt an die vier Einsen im Datum des 11.11. - ist weltweit die umsatzstärkste Rabattaktion im Online-Handel, der auch den Cyber Monday in den USA in den Schatten stellt.