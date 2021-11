Auch Salzburg verschärft Corona-Regeln deutlich

Es wird kompliziert: Die FFP2-Maskenpflicht wird in Salzburg deutlich verschärft und ausgeweitet und wird auch verstärkt am Arbeitsplatz gelten. Weiters darf in der Gastronomie nur noch im Sitzen konsumiert werden, was eine Nachtgastro quasi unmöglich macht. Auch auf den Märkten wird es Einschränkungen geben: Neben der Maskenpflicht wird es ein Alkoholverbot geben. Betroffen sind etwa Christkindlmarkt und Schranne. Gelten soll dies ab Montag bis vorerst 30. November.