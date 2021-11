Jetzt geht es wieder mit den Lockdowns los

Auch in den Schulen wird es strenger

Verschärft wird auch in Schulen: Ab kommender Woche gilt Stufe drei in Niederösterreich, Oberösterreich und Tirol. So müssen u.a. Schüler und Lehrer an Oberstufen auch im Unterricht Masken tragen, Schulveranstaltungen sowie Unterrichtsangebote mit externen Partnern wie Vereinen dürfen nicht durchgeführt werden.