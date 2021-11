FPÖ will den Landeshauptmann stürzen - in Salzburg

Am Mittwoch stellte die FPÖ dort im Landtag einen Misstrauensantrag gegen ÖVP-LH Wilfried Haslauer, was die blaue Parteichefin Marlene Svazek, die sich besonders über „2G“ aufregt, in etwa so begründet: Diese Regel sei epidemiologischer Unsinn, Geimpfte würden einen Privilegiertenstatus erhalten: „Wisst’s, was das ist, wenn man gesunde Menschen aussperrt? Asozial!“, wird Svazek in Medien zitiert. Sie blieb aber mit diesem Misstrauensantrag allein; denn auch die zweite Oppositionspartei SPÖ lehnte ihn ab: „Wir brauchen keine Neuwahldiskussion, wir brauchen keine Misstrauensanträge, wir brauchen eine Landesregierung, die arbeitet“, begründet Salzburgs SPÖ-Klubobmann Michael Wanner dies. In Salzburg gibt es eine Koalitionsregierung aus ÖVP, Grünen und den Neos.