Foitik: „Werden uns alle mit Corona infizieren“

„Bis alle Menschen geimpft werden können (auch Kinder jeden Alters), müssen wir eine ,Durchseuchung‘ verhindern. Wir müssen dafür sorgen, dass weltweit alle Menschen geimpft werden können“, so Foitik weiter. Seine Prognose darüber hinaus: „Hygienemaßnahmen (auch saisonale) werden uns begleiten wie so vieles andere, an das wir uns gewöhnt haben (wie Brillen, WC-Papier oder meinetwegen Sonnencreme).“ In Kombination mit verbesserten Therapien würden „auch (geimpfte) Risikopatientinnen und -patienten“ nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 „weniger leiden müssen“.