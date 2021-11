Drosten rechnet mit weiterem hartem Corona-Winter

Der deutsche Virologe Christian Drosten erwartet einmal mehr „einen sehr anstrengenden Winter“ und hält auch neue Kontaktbeschränkungen für denkbar. „Wir haben jetzt im Moment eine echte Notfallsituation“, so der Leiter der Virologie in der Berliner Charité angesichts der Lage auf den Intensivstationen in Deutschland. „Wir müssen jetzt sofort etwas machen.“