London beschließt Impfpflicht im Gesundheitswesen

Mitarbeiter des englischen Gesundheitsdienstes NHS (National Health Service) mit Patientenkontakt müssen vom kommenden April an vollständig gegen Covid-19 geimpft sein. Das kündigte der britische Gesundheitsminister Sajid Javid am Dienstag in London an. Nach NHS-Angaben sind bisher bis zu 100.000 Beschäftigte ungeimpft. An diesem Donnerstag läuft bereits eine Frist aus, bis zu der sich Mitarbeiter von Pflegeheimen impfen lassen mussten.