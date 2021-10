Früherer Lockdown hätte 20.000 Briten gerettet

Ein Parlamentsbericht stellt dem britischen Premier Boris Johnson ein verheerendes Zeugnis aus: Demnach hätte der konservative Politiker Zehntausende Menschenleben retten können, hätte er den Inselstaat früher in einen Lockdown geschickt. Das Verzögern dieser Maßnahme sei demnach „eines der größten Versäumnisse im Bereich der öffentlichen Gesundheit“ in der Geschichte des Landes, so das vernichtende Urteil im Untersuchungsbericht.