Wiener Jugendliche und Eltern im Covid-Chaos

Unmut bei vielen Eltern: Auch dritten Tag nach der Veröffentlichung der Bundesverordnung zu 2 G ist ungewiss, wie Wien betreffend der Übergangsregelung für Kinder zwischen 12 und 15 Jahren entscheiden wird. Wird der Ninja-Pass anerkannt? Dürfen nur noch geimpfte und genesene Jugendliche in den Sportverein, ins Kino, zum Familienessen ins Restaurant oder zum Friseur? Und was ist mit den Kleinen, für die es noch keine offiziell genehmigte Impfung gibt? Wir haben die Meinung der Betroffenen eingeholt und geben einen Überblick über das Covid-Regelchaos. Das und viele weitere tolle Geschichten lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at.