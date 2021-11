Coronainfizierter Passagier an drei Tagen im Zug

Auf der Zugstrecke von Mariahof in der Steiermark nach Klagenfurt war am Mittwoch, 3. 11., und am Donnerstag, 4. 11. (jeweils 6.24 Uhr), ein mit Corona infizierter Fahrgast unterwegs. Am Mittwoch, 3. 11. (13.45 Uhr), und Donnerstag, 4. 11. (15.04 Uhr) fuhr der Passagier auch von Klagenfurt nach Friesach. Wer in den gleichen Zügen saß, soll seinen Gesundheitszustand beobachten.