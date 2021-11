Ilzer: „Hab mich aus Solidarität impfen lassen“

Das Trainingszentrum in Messendorf liegt verwaist im Novembergrau. Corona hat den schwarz-weißen Motor zum Stillstand gebracht, Profis und Betreuerstab sind in Selbstisolation. „Mir geht’s gut“, sagt Christian Ilzer, dessen PCR-Test am Sonntag negativ auffiel. Im Gegensatz zu anderen. „Ein paar Corona-Fälle haben wir wieder dazubekommen“, so der Sturm-Coach, der die Zwangspause in seiner Grazer Wohnung verbringt. „Ich nütze die Zeit, um die anstrengende Phase zuletzt aufzuarbeiten.“ Auch die negativ Getesteten sind bis Freitag in freiwilliger Quarantäne. Sicher ist sicher.