Autodieb mit 1,8 Promille von Polizei aufgehalten

Am 4. November sollen die beiden Serben das Auto in Niedersachsen geklaut haben. Anschließend hätten die Täter den Besitzer des Fahrzeugs ausgeraubt, sie machten Beute in der Höhe von mehreren Hundert Euro. Im Zuge einer von den Beamten am Sonntag durchgeführten Lenker- und Fahrzeugkontrolle am Schottenring wurden der 39-jährige Lenker und sein Komplize (29) schließlich festgenommen.