So wichtig ist das Internet bei Kaufentscheidungen

Den traditionellen stationären Handel bevorzugen die 41-bis 60-Jährigen deutlich stärker als es die Umfrageteilnehmenden der Generation Y und Z. Fast ein Drittel der Generation X geht am liebsten in den Supermarkt oder zum Diskonter einkaufen. Die Generation Y bestellt am liebsten online in diversen Webshops oder aber über Online-Marktplätze (24 Prozent), die Generation Z bevorzugt das Shoppingcenter (23 Prozent).