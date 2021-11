Abpfiff! Sturm für eine Woche in Selbstisolation

„Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen.“ Beim Zitat des deutschen Dichters Matthias Claudius können die Sturm-Verantwortlichen zurzeit wohl nur gequält lächeln. Als man vergangenen Mittwoch zum Europacupspiel nach Spanien aufbrach, war die Welt noch in Ordnung. Gestern kehrte der Sturm-Tross nach Graz zurück und befindet sich seit Samstag im Ausnahmezustand! Weil sich vor dem Spiel im Ländle das Coronavirus bei den Schwarzen so richtig austobte, hätte Trainer Christian Ilzer gestern gegen Altach nicht einmal mehr elf coronafreie Spieler in die Schlacht schicken können. „Ich denke, die Verschiebung war die sinnvollste Lösung, die Gesundheit aller Beteiligten steht über allem“, meinte Sportchef Andreas Schicker nach der Absage des Spiels, das am 1. Dezember nachgetragen wird. Die Bundesliga verzichtete zum Glück darauf, das Match auf Teufel komm raus auszutragen.