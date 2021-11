„Wir sind einfach nur froh, dass Lucas noch lebt!“

So können Sie helfen

Liebe Leser, wenn Sie in dem Fall helfen möchten, spenden Sie bitte unter dem Kennwort „Lucas“ an das „Krone“-Sonderkonto bei der Hypo Oberösterreich (IBAN: AT28 5400 0000 0060 0007; BIC: OBLAAT2L). Die Spender werden wahlweise auch namentlich in unserer Printausgabe veröffentlicht. Sollten Sie aber anonym bleiben wollen, ersuchen wir Sie, das im Feld „Verwendungszweck“ bitte eigens anzuführen.