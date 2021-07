Ungarn: Hunderte demonstrierten gegen Abhörskandal

Unter dem Motto „Lassen wir nicht zu, dass sie uns auch noch unser Privatleben stehlen“ haben am Montagabend Hunderte Menschen in Budapest gegen den Pegasus-Abhörskandal und die rechtsnationale Regierung von Premier Viktor Orban demonstriert. An der von der Oppositionspartei Momentum organisierten Aktion nahmen Vertreter aller Oppositionsparteien teil. Die Demonstration zog vom „Haus des Terrors“ zum Sitz der rechtsnationalen Regierungspartei Fidesz.