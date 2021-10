Wieso es derzeit weltweit an Mikrochips mangelt

Tatsächlich kurbelte der Digitalisierungsschub - getrieben durch Homeoffice und Homeschooling - dann die Nachfrage nach Elektronikgeräten wie Laptops und Monitoren stark an. Der Umsatz der Halbleiterindustrie wird nach Prognosen des Branchenverbands WSTS (World Semiconductor Trade Statistics) in diesem Jahr um elf Prozent wachsen - doppelt so stark wie davor. Doch während gewisse Bereiche boomten, mussten Autohersteller zunächst ihre Produktionen drosseln und Chipbestellungen stornieren. „Als sie die Produktion dann wieder hochfuhren, fanden sie sich jedoch plötzlich am Ende der Warteschlange wieder“, so Rössler.