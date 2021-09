Leondinger stoßen die Tür zur Elektronik-Welt auf

Mit großen, schnellen Schritten geht Robert Ebner durch die Produktionshalle, in der gerade die Schutzhaube für einen gigantischen Ofen hergestellt wird. Als der Unternehmer das Nebengebäude am Industrieofenbau-Ebner-Areal erreicht, steuert er den Bereich an, in dem Platz für die Forschung und Entwicklung eingerichtet wurde. Martin Bürscher, Gourav Sen und Jongkwan Park präsentieren hier die Anlage, dank der die Leondinger unter die Saphirkristall-Züchter gehen.