Prämie auch für den Patiententransport gesichert

Prämie fix

„Durch die intensive Berichterstattung vor allem durch die ,Krone’, hat sich der Druck in Sachen Prämie erhöht – und es wurde an einem Umdenken gearbeitet“, sagt Ronald Rabitsch, Zentralbetriebsratsvorsitzender der Kabeg: Und zeigt sich zufrieden: „Nun wird auch der Patiententransport in den Krankenhäusern die Corona-Prämie mit dem Dezember-Gehalt bekommen. Darauf haben sich die Personalchefs österreichweit geeinigt.“