Corona-Bonus lässt Wogen weiter hochgehen!

Nach dem Regierungsbeschluss, der dafür sorgt, dass viele Berufsgruppen in Kranken- und Pflegeanstalten beim 500-Euro-Corona-Bonus nicht berücksichtigt werden (wir berichteten), wird die Kritik auch in Kärnten immer lauter. Nach dem „Krone“-Beitrag hagelte es ordentlich Kritik an den Richtlinien von Bund und Land.