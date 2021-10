Wirbel um Corona-Bonus, der nicht für alle gilt

Viele erhalten den Bonus nicht

Tatsächlich werden aber zahlreiche Berufsgruppen in Krankenanstalten gar nicht berücksichtigt, obwohl sie im täglichen Kontakt mit Coronainfizierten gestanden sind. „Weder der klinisch-administrative Dienst, also jene die beim Erstkontakt für die Patientenaufnahme zuständig sind, noch Mitarbeiter vom Patiententransport oder Angestellte im Labor, die die PCR-Tests auswerten, erhalten diesen Bonus“, ärgert sich Ronald Rabitsch, Betriebsratsvorsitzender der Kabeg, und er gibt zu bedenken: „Fürs Gelingen in Krankenhäusern braucht es aber alle Berufsgruppen!“