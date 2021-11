470.000 Antigen-Testungen und 52.000 PCR-Tests

Die 469.330 durchgeführten Antigen-Testungen in der Vorwoche setzen sich wie folgt zusammen:

An den Standorten des Landes wurden 59.139 Antigen-Schnelltests durchgeführt, 336 davon waren positiv.

Es haben 7.918 kontrollierte Selbsttests unter Aufsicht in den steirischen Gemeinden stattgefunden, dabei wurden neun positive Testergebnisse verzeichnet.

126.809 Antigen-Tests wurden in den steirischen Schulen durchgeführt, positiv waren davon 118 Tests.

In Alten- und Pflegeheimen wurde 17.916 Mal getestet, darunter waren 23 positive Testergebnisse.

In den steirischen Apotheken wurde in der Vorwoche insgesamt 38.946 Mal getestet, darunter waren 138 positive Testergebnisse.

Die steirischen Spitäler melden für die vergangene Woche insgesamt 18.856 Testungen, positiv waren davon fünf Tests.

Von 21.188 Testungen in den steirischen Betrieben sind 36 Ergebnisse positiv ausgefallen.

Digitale Selbsttests: Unter 178.558 durchgeführten „Wohnzimmertests″ waren 272 positive Testergebnisse.