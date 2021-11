Audi A8 bekommt Nobel-Modell namens Horch, aber …

A8 bekommt verlängerten Zyklus

Aber Audi will ja auch elektrisch werden: Ab 2025 will man nur noch E-Mobile präsentieren - wie beispielsweise ein Modell, das von der Studie Grandsphere abgeleitet ist. Den A8 dann direkt zu ersetzen, das wagt man in Ingolstadt aber doch nicht: Audi will sich nicht festlegen, wie lange der Modellzyklus des A8 noch laufen wird. Man bleibt „flexibel aufgestellt“: Die Modelle werden wohl noch längere Zeit parallel laufen.