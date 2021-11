18 Mrd. € für mehr Menschen und Güter auf Schiene

Ein Schwerpunkt will sie dabei auf den Ausbau des Nahverkehrs in Ballungsräume setzen. Als Beispiele nannte sie das Rheintal und die S-Bahn-Stammstrecke in Wien. Der zweigleisige Ausbau der Strecke Werndorf - Spielfeld-Straß soll vorgezogen werden. Den zweiten Fokus legt sie auf die Verlagerung des Güterverkehrs auf die Bahn, der mit Baumaßnahmen auf wichtigen Transitrouten erreicht werden soll. Der Ausbau der viergleisigen Strecke am Brenner soll den Güterverkehr von Norden nach Süden vermehrt auf Schiene bringen.