Franz-Josefs-Bahn-Ausbau für die Mobilitätswende

Die 3. Waldviertler Klimademo wurde am Stadtplatz in Gmünd abgehalten. Auf der Bühne traten Künstler und Schüler sowie Klima- und Bahn-Aktivisten für wesentlich höhere Investitionen in die Franz-Josefs-Bahn und deren Vollausbau ein. Robert Palfrader oder Schuhrebell Heini Staudinger machten sich dafür stark.