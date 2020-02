592 Millionen Euro für Bahnausbau in Tirol

Für Pendler und Reisende auf Tirols Schienen heißt es in diesem Jahr siebenmal „Bitte steigen Sie auf den Ersatzverkehr um.“ Denn die ÖBB haben in Tirol wieder einige Vorhaben geplant, die teilweise zu Streckensperren führen werden. Rund 592 Millionen Euro werden investiert, hieß es am Freitag in einer Pressekonferenz.