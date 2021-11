Salzburg: Die Stars stehen vorm Balanceakt

Pralle Taschen auf der einen Seite - rätselnde Bullen-Kicker auf der anderen: Auf die bislang in der Eliteliga starken Adeyemi (Ausnahme gestern), Camara und Kristensen werden Angebote einprasseln. Die Salzburg-Stars stehen somit vor einem Balanceakt: sofortiger Wechsel in eine große Liga, in der Woche für Woche Spiele auf Königsklassen-Niveau steigen? Oder in Salzburg bleiben. Diese Entscheidung wäre verbunden mit der Chance, heimische Fußballgeschichte zu schreiben. Genau so verbunden aber auch mit der Gefahr, dass die hippe Euro-Reise nach nur einer K.-o.-Runde schon wieder vorbei ist.