Große Sorgen um Salzburg-Routinier Junuzovic

Während seine Teamkollegen gestern Wolfsburg auswärts 1:2 unterlagen, drückte Junuzovic von zu Hause aus die Daumen. 67 Tage ist es her, als er in Hartberg in der ersten Hälfte einen Schlag auf die Ferse bekam. Als Kämpfer, der er schon immer war, biss der Ex-ÖFB-Internationale auf die Zähne und spielte durch.