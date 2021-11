Salzburg: „Wir haben immer noch zwei Finalspiele“

Man hätte annehmen können, dass das Geheule in der Wolfshöhle ohrenbetäubend sein würde: Nach acht erfolglosen Spielen war Wolfsburg in der Liga bei Leverkusen und der Premiere von Trainer Florian Kohfeldt am Samstag zurück auf die Siegerstraße gekehrt. Doch das Siegen-oder-Fliegen-Match der „Wölfe“ in Gruppe G gönnten sich nur 16.112 Zuseher. Viele Fans seien VW-Arbeiter, würden sich bei der 18.45-Uhr-Anstoßzeit im Schichtwechsel befinden, entschuldigte sich ein Klub-Sprecher wegen der Magerkulisse.