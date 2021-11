Ab 18.45 Uhr: Gewinnt Salzburg auch in VW-Stadt?

„Was im Hinspiel war, ist vorbei. Die Partie in Wolfsburg hat damit nichts zu tun“, betonte Jaissle. Beim 3:1-Heimerfolg vor zwei Wochen bot Salzburg seiner Jugend zum Trotz eine reife Leistung, der „Mann des Spiels“ war mit zwei Toren ein bestens aufgelegter Noah Okafor. Nun sieht Jaissle in Niedersachsen einen „neuen Trainer mit neuen Ideen im Amt“, das mache die Vorbereitung „sicher nicht einfacher“. So oder so treffe man auf „ein deutsches Top-Team, das über sehr viel Qualität verfügt. Das haben sie beim 2:0 in Leverkusen eindrucksvoll gezeigt“, erklärte Jaissle. „Auch wenn wir sehr gut in die Gruppenphase gestartet sind, sind wir jetzt sicher nicht plötzlich der Favorit.“