Adeyemi zeigt vor Flicks Augen diesmal Nerven

Dabei hätte alles wie zuletzt schon gewohnt starten können. Schon in der zweiten Spielminute der erste große Auftritt von Salzburgs Super-Striker: Okafor hatte Adeyemi geschickt freigespielt, der Youngster zieht Richtung Tor, wird von Guilavogui bedrängt, kommt nicht ideal zum Abschluss und bugsiert den Ball neben das Tor. Aus dem Salzburger Blitz-Traumstart wurde nichts. Und auch in der 57. Minute war Adeyemi nicht vom Glück verfolgt, als er eine weitere Großchance auslässt, diesmal mit Links, ebenfalls in Bedrängnis, aber ebenfalls aus aussichtsreicher Position. Dazwischen erwies sich Adeyemi gewohnt laufstark, riss auch immer wieder Löcher auf - durchschlagenden Erfolg konnte er an diesem Tag nicht verbuchen. Das registrierte wohl auch Bundestrainer Hansi Flick - ebenso wie den Umstand, dass Adeyemi in der 64. Minute vom Feld musste und durch Sesko ersetzt wurde.