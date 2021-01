Polen: Heftige Proteste gegen Abtreibungsverbot

In Polen haben am Donnerstagabend zum zweiten Mal in Folge zahlreiche Menschen gegen das nahezu vollständige Abtreibungsverbot protestiert. In Warschau schütteten Demonstranten rote Farbe - Rot ist die Farbe der Bewegung gegen das Abtreibungsverbot - vor dem Sitz des Obersten Gerichts aus. Mehrere Menschen, die in das Gericht eingedrungen waren, wurden von der Polizei festgenommen.