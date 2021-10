Schlechtes Zeugnis für Apples 25-Euro-Poliertuch

Nicht reparierbar

Auf der internen Reparaturskala der für ihre „Teardowns“, in denen Geräte in ihre Einzelteile zerlegt werden, bekannten Bastler erhält das Tuch am Ende allerdings nur null von zehn Punkten - „weil es uns von einem sehr wichtigen MacBook-Pro-Teardown abgelenkt hat und sich nicht wieder zusammensetzen lässt, nachdem wir es mit einer Schere zerschnitten haben.“