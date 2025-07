„Pflegefall“ fuhr Porsche und machte teuren Urlaub

Dadurch entstand für die Stadt Graz ein finanzieller Schaden in der Höhe von rund 265.000 Euro. Ein Antrag auf Fortführung der Hilfeleistung in der Höhe von weiteren 85.000 Euro in Zusammenhang mit einer angeblichen Verschlechterung des Gesundheitszustandes konnte aufgrund der Verdachtslage noch rechtzeitig abgewendet werden.