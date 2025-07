Österreich wünscht sich mehr Mistkübel im Urlaub

Laut der von Marketagent durchgeführten Umfrage trennen Menschen in Westösterreich im Urlaub besonders fleißig Müll: In Tirol und Vorarlberg sind es 82 Prozent, in Salzburg 81 Prozent. In Wien achten hingegen nur 59 Prozent darauf. Befragt wurden 1000 Personen zwischen 14 und 75 Jahren von Ende Mai bis Anfang Juni.