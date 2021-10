Apple verkauft Putzfetzen für iPhone & Co. um 25 €

Staunen in den sozialen Netzwerken

In den sozialen Medien sorgt der teure Putzfetzen aus dem Hause Apple für Staunen - vornehmlich, weil man ein Putztüchlein normalerweise für einen Bruchteil des ausgerufenen Preises bekommt und es in dieser Produktkategorie normalerweise keine Kompatibilitätslisten gibt.