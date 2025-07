„Ich möchte im September auf Schnee zurückkehren“

„Ich möchte um eine Medaille kämpfen“

Ihre Ziele für die bevorstehende Saison? „Aufgrund der Vergangenheit habe ich leider die Olympischen Spiele bisher immer verpasst. Heuer ist ja das große Olympia-Jahr in Cortina – also so nahe, wie schon lange nicht mehr. Ich möchte dort nicht nur dabei sein, sondern wirklich um eine Medaille kämpfen können“, betonte sie.