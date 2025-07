Wohnwagen touchiert und gegen Tunnelwand gekracht

Durch Glassplitter verletzt

Zur selben Zeit fuhr der 51-Jährige mit dem Auto in dieselbe Richtung und wollte bei der Tunneleinfahrt von der mittleren auf die linke Spur wechseln. „Aus bislang ungeklärter Ursache touchierte der Lenker beim Fahrstreifenwechsel die rechte Seite des Wohnwagenanhängers.“ In weiterer Folge prallte der 51-Jährige rechts gegen die Tunnelwand. Durch Glassplitter zog sich der Mann leichte Verletzungen an den Armen und im Gesicht zu. Die Rettung lieferte ihn in das Krankenhaus Hall ein.