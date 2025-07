Razzien am Bau: Sprung von Dach, Flucht auf Klo

Quer durch die Wohnsiedlung geflohen

Doch was die Beamten dort erlebten, erinnert eher an einen Actionfilm als an einen gewöhnlichen Arbeitsalltag: In Niederösterreich versuchten zwei Bauarbeiter der Kontrolle zu entkommen, indem sie über Zäune und Gärten flohen, quer durch Wohnsiedlungen rannten und sich schließlich auf der Toilette einer Autowerkstatt-Filiale versteckten. Die Polizei schnappte sie nach einer einstündigen Suchaktion, unterstützt von aufmerksamen Bürgern.