Sturm: Keine Angst vor dem Leistungseinbruch

Hoffen auf frische Kräfte

Die Negativbilanz gegen den WAC in Graz schmeckt ihm aber ganz und gar nicht, wobei die Spielverläufe bei den fünf Niederlagen gegen die Lavanttaler (mit Elfern und Ausschlüssen) dem WAC in die Karten gespielt haben: „Der WAC hat unter Robin Dutt am Anfang etwas gebraucht, aber jetzt mit vier Siegen in Folge gezeigt, dass er zu den Topteams der Liga zählt. Und die müssen momentan nicht den Rhythmus gehen wie wir. Ich hoffe, es kommen diesmal einige Spieler retour.“ Bei Alex Prass sieht’s gut aus, bei Gregory Wüthrich und Alexandar Borkovic heißt’s abwarten, was die medizinische Abteilung sagt. Denn vor der Länderspielpause stehen noch drei wichtige Spiele an.