Dwamena motiviert Blau-Weiß Linz mit einem Video

Gestern um 12.30 Uhr konnte Raphael Dwamena das Spital verlassen! „Er reist zu seiner Freundin nach Dänemark, die sich große Sorgen macht. Am Montag kommt er zu Checks zurück, am Dienstag will er dem Cup-Nachtrag beiwohnen, den Fans für die Unterstützung danken“, sagt Sportchef Wawra. Bevor Linz drei Tage nach dem Drama, bei dem der implantierte Defibrillator Dwamena das Leben gerettet hatte, heute (12) gegen den FAC erstmals ohne ihn antreten muss. Der Ghanaer stellte ein Video in die blau-weiße WhatsApp Gruppe: „Macht euch keine Sorgen um mich – ich drücke euch die Daumen“!