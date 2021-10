Herzattacke? Blau-Weiß-Stürmer im Cup kollabiert!

Wer ist dieser Raphael Dwamena eigentlich? Im Sommer 2016 war er erstmals in Österreich aufgeschlagen und hatte für Austria Lustenau in 20 Zweitliga-Spielen sage und schreibe 18 Tore erzielt. Diese Trefferquote rief schnell Interesse aus dem Ausland hervor, der Zuschlag gelang schließlich dem FC Zürich, der rund 600.000 Euro ins Ländle überwies - eine Rekordsumme für die Lustenauer. Ein Jahr und 25 Tore sowie 18 Assists später sollte es dann aus der Schweiz nach England gehen, genauer gesagt zu Brighton in die Premier League - doch beim Medizincheck wurden Herzrhythmus-Störungen festgestellt, weshalb der Transfer abgeblasen wurde.